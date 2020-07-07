В 33-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу», а «Саутгемптон» одержал победу над «Манчестер Сити». Противостояние «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом» завершилось абсолютной победой «красных дьяволов». По итогам тура команда занимает пятое место в турнирной таблице, на четвертом находится «Челси», на третьем располагается «Лестер», на втором — «Манчестер Сити». У выигравшего чемпионат «Ливерпуля» 89 очков.
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Обзор 33-го тура Английской Премьер-лиги
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