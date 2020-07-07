Авторами лучших голов матчей 33-го тура стали два нападающих «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и Мейсон Гринвуд, а также полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш. На втором месте вингер «Арсенала» Букайо Сака, а на первом — нападающий и полузащитник «Саутгемптона» Адамс.
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Лучшие голы 33-го тура Английской Премьер-лиги
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