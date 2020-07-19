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«Норвич» проиграл «Бернли»

Юрий Столбов
1 час назад
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«Норвич» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в субботу, 18 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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