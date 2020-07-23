«Ливерпуль» забрал чемпионский кубок

В сверхрезультативном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» Юргена Клоппа перестрелял «Челси» Фрэнка Лэмпарда и в торжественной обстановке получил трофей за победу в чемпионате. «Газета.Ru» вспоминает лучшие моменты игры, а также слова и эмоции новоиспеченных победителей первенства Англии.

Игра предпоследнего тура между «Ливерпулем» и «Челси» носила важное значение для обоих коллективов. Хозяева поля знали, что после финального свистка их будет ждать торжественная церемония награждения, на которую им бы не очень хотелось идти в плохом настроении, а для гостей предпоследний матч в сезоне был отличной возможностью оторваться от преследователей в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Конечно, на молодежь из Западного Лондона давила многолетняя серия «красных» без поражений в родных стенах в матчах Премьер-лиги, но в ситуации, когда три очка нужны как воздух, любые сомнения и страхи отпадают прочь.

Но игра со стартовых минут пошла не по сценарию банды Фрэнка Лэмпарда. Уже на первых минутах инициативой овладели мерсисайдцы, начавшие массированно атаковать ворота Кепы Аррисабалаги.

Первый успех пришел к «Ливерпулю» на 23-й минуте: Наби Кейта здорово пробил из края штрафной площади, после чего мяч от штанги отрикошетил в ворота испанского вратаря — 1:0.

Это было только начало от подопечных Юргена Клоппа. Спустя 15 минут Трент Александр-Арнольд блистательно исполнил штрафной удар, а затем Джорджиньо Вейналдум добил мяч в упор после удачного отскока.

3:0, и казалось, что все решено, но Оливье Жиру на третьей компенсированной минуте оказался первым на подборе и точно пробил.

Второй тайм стартовал примерно в том же ключе, что и первый. Атаковал «Ливерпуль», «Челси» оборонялся. Но реакция гостей на четвертый пропущенный гол от Роберто Фирмино подарила надежду зрителям на сенсацию — голы Тэмми Абрахама и Каллума Хадсона-Одои превратили разгромные 4:1 в приемлемые 4:3, но хозяева не решились стать свидетелями второй подряд (после ничьи с «Бернли») сенсации.

Эндрю Робертсон на 84-й минуте игры отдал точный пас на Алекса Окслейда-Чемберлена, который неотразимо пробил в правый от голкипера угол — 5:3!

Голевая феерия четко передала эмоциональное состояние двух команд. Вот что после финального свистка говорил наставник новоиспеченных чемпионов Англии.

«Все дело в стабильности. Нам нужно было добиться этого, важно оставаться голодными до побед. На предматчевой установке я мог говорить все, что угодно: «Если хотите победить, то придется хорошо постараться — „Челси“ очень силен». Я был зол по ходу матча, пришлось немного потолкаться с Лэмпардом. Такого больше не планируется», — сказал Клопп.

После завершения встречи из социальных сетей начали сыпаться поздравления в адрес команды, которая ждала момента отпраздновать успех в Премьер-лиге с момента ее основания.

Легендарный сэр Кенни Далглиш с особой теплотой поздравил причастных к этому долгожданному успеху людей.

«Я буду полон гордости, чтобы увидеть этот трофей обратно на Энфилде и передать его капитану Джордану Хендерсону , главному тренеру Юргену Клоппу и всем остальным, связанным с клубом этим вечером. Вы все были абсолютно великолепны в этом сезоне. Вы сделали многих людей очень гордыми за свой клуб», — написал Далглиш. Сам Клопп также не остался в стороне и поделился большой радостью.

«Да, мы чемпионы. Мы выиграли четыре кубка, четыре больших трофея. Я не мог бы гордиться чем-то большим. Обычно мне не нужны фотографии с чем-то таким, но это исключительный случай. Я сделаю общую фотографию с наградами, это случается не так часто», — сказал немец.

По окончании игры игроков ждала самая ответственная и самая радостная часть вечера — вручение чемпионского трофея. Капитан команды Джордан Хендерсон в четвертый раз за последний год взял кубок в свои руки и под крики партнеров по команде поднял его над своей головой.

«Было удивительно находиться здесь. Парни заслужили это, и, к счастью, наши семьи имели возможность наблюдать за этим. Все это еще ценнее, учитывая прошлый сезон, итог которого нам было тяжело принять. Мы отреагировали победой в Лиге чемпионов, но помнили, что у нас есть еще одно незаконченное дело. Сегодня сбылась моя детская мечта. Победа в АПЛ была одной из причин моего перехода сюда», — сказал Хендерсон.

Затем футболисты спустились со сцены, установленной на фанатской трибуне Коп, и вместе с членами тренерского штаба вышли на поле стадиона, чтобы исполнить главную песню клуба — «You'll Never Walk Alone»:

Огромная толпа фанатов мерсисайдского клуба окружила «Энфилд» и решила отпраздновать этот вечер на минимальном расстоянии от своих кумиров, несмотря на предупреждения правоохранительных органов о недопущении массового скопления людей.

А завершилось красивое и искреннее торжество в чаше арены файер-шоу с летящим во все стороны золотым конфетти.

Но не стоит забывать, что сезон для команд еще не закончен. И если игра «Ньюкасла» против «Ливерпуля» действительно носит формальный характер (обе команды уже решили свои турнирные задачи и ни за что не борются), то вот для «синих» воскресная битва с «Вулверхэмптоном» имеет самое что ни на есть прямое отношение к распределению мест в Лиге чемпионов. На две вакантные путевки есть сразу три претендента: « Манчестер Юнайтед », «Лестер», и, собственно, сам «Челси».

«Лисы» и «красные дьяволы» сыграют между собой на «Олд Траффорд», поэтому в случае домашней победы «синих» над «волками» они без оглядки на оппонентов смогут рассчитывать на путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого света.