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Символическая сборная 38-го тура АПЛ 

Юрий Столбов 48 минут назад
По итогам 38-го тура Английской премьер-лиги главным тренером выбирают Фрэнка Лэмпарда. В символическую сборную вошли три игрока "Манчестер Сити", по два из "Челси" и "Арсенала".
Премьер-лига , Фрэнк Лэмпард
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