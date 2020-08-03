В АПЛ будут удалять кашляющих на судей футболистов

В Великобритании футболистов, умышленно кашляющих на арбитров или соперников, будут удалять с поля.

Рекомендации для судей на фоне пандемии коронавируса внедрила Футбольная ассоциация Англии (FA). Согласно им, футболисты могут также подвергаться наказаниям за плевки на поле во время матчей, передаёт The Times.

При этом уточняется, что арбитры не несут ответственности за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования футболистами забитых голов. Подготовленный перечень рекомендаций вступает в силу немедленно.