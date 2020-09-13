«Ливерпуль» вырывал победу у «Лидса» 

В матче 1-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем обыграл «Лидс». Противостояние победителей прошлого чемпионата и новичка АПЛ оказалось захватывающим и завершилось со счетом 4:3.
Первый гол на 4-й минуте встречи забил Мохамед Салах, реализовав пенальти. Однако гости смогли отыграться спустя 7 минут. На 20-й минуте «мерсисайдцев» вывел вперед Вирджил Ван Дейк, но благодаря форварду «Лидса» Патрику Бэмфорду команды сравняли счет. Но позиции гостей оказались не такими крепкими — через три минуты Салах забил свой второй гол. Во втором тайме игроки «Лидс» снова сравняли счет, но исход игры решил хет-трик Салаха.