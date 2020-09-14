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«Зенит» победил тульский «Арсенал» в матче РПЛ 

ТАСС и ещё 35 2 часа назад
«Зенит» победил тульский «Арсенал» в матче РПЛ
Фото: ТАСС
Петербургский "Зенит" на своем поле победил тульский "Арсенал" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена".
Дебютным голом за петербуржцев отметился Андрей Мостовой (25-я минута), также отличились Артем Дзюба (31) и Александр Ерохин (86). У "Арсенала" гол забил Юрий Ковалев (60).
Туляки лишь раз обыгрывали "Зенит" на выезде — 15 октября 2017 года со счетом 1:0. В прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, в текущем первенстве форвард не мог отличиться с 11 августа, когда в первом туре поразил ворота волгоградского "Ротора".
Победа позволила петербуржцам возглавить турнирную таблицу РПЛ, после семи туров в активе "Зенита" 16 очков. "Арсенал" с 5 очками занимает 14-е место.
В следующем туре "Зенит" 19 сентября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", "Арсенал" на следующий день примет "Сочи".
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