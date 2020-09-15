Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах по праву возглавил тройку лучших игроков уикенда — в матче против «Лидса» он оформил хет-трик. Перешедший в «Арсенал» полузащитник Виллиан в первом же матче отметился двумя голевыми, заняв вторую строчку нашего топа. Третьим героем тура стал правый защитник «Челси»: на его счету один гол, два отбора и три перехвата.
12 сентября
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12 сентября
13 сентября
13 сентября
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Три лучших игрока 1-го тура Английской Премьер-лиги
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