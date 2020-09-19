В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» со счетом 5:2. Центральный нападающий «черный дроздов» Доминик Калверт-Льюин оформил хет-трик, со стороны хозяев также отличились Хамес Родригес и Майкл Кин. Со стороны гостей — Грэйди Диангана и Матеус Перейра.
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«Эвертон» обыграл «Вест Бромвич» в матче 2-го тура АПЛ
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