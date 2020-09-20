В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон». Нападающий «шпор» Сон Хын Мин забил четыре мяча в ворота «святых», пятым голом отметился Гарри Кейн. Положение хозяев пытался спасти Дэнни Ингз — нападающий оформил дубль. В итоге встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября
Покер Сон Хын Мина принес победу «Тоттенхэму»
Читайте также