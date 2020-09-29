Лэмпард пришел в ярость из-за поступка Маркоса Алонсо 

Алонсо был заменен в перерыве матча 3-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (3:3). После этого футболист принял душ в раздевалке, а затем в одиночестве отправился в автобус. Через 15 минут после начала второго тайма испанец занял место на трибунах. После матча Лэмпард накричал на Алонсо, обвинив его в эгоизме.

Сообщается, что игроки "Челси" никогда не видели тренера в таком состоянии. Некоторые из них опасаются, что защитник больше никогда не сыграет за лондонский клуб.

29-летний Алонсо в нынешнем сезоне провел за "Челси" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.