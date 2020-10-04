«Ливерпуль» пропустил 7 голов впервые с 1963 года 

В рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своём поле принимает «Ливерпуль».

На данный момент идёт 87-я минута, «Астон Вилла» сенсационно побеждает со счётом 7:2. Последний раз «Ливерпуль» пропускал семь голов в 1963 году, в рамках английской Премьер-лиги «скаузеры» проиграли «Тоттенхэму» со счётом 7:2.

Действующий чемпион Англии в нынешнем сезоне набрал девять очков в трёх турах. В следующем туре «мерсисайдцем» предстоит сыграть на выезде против «Эвертона», матч запланирован на субботу, 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.