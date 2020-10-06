По традиции в конце 4-го тура Английской Премьер-лиги мы определяем лучших игроков недели. В топ-3 попали Хамес Родригес из «Эвертона», отличившийся дублем и голевой передачей в матче с «Брайтоном», Джек Грилиш («Астон Вилла»), благодаря которому «вилланы» разгромили «Ливерпуль», а также Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), чей дубль и голевая сыграли не последнюю роль в поражении «Манчестер Юнайтед».
30 сентября
1 октября
2 октября
3 октября
3 октября
3 октября
3 октября
4 октября
4 октября
3 лучших футболиста 4-го тура Английской Премьер-лиги
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