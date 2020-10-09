Названы лучшие футболист и тренер месяца в АПЛ 

Названы лучшие футболист и тренер сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В споре наставников команд победил главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти . В сентябре его клуб одержал три из четырех своих побед в нынешнем сезоне АПЛ. По итогам четырех туров ливерпульцы имеют в активе 12 очков и единолично возглавляют турнирную таблицу.

Лучшим игроком месяца был признан форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин . Нападающий сборной Англии в сентябре забил пять из шести своих мячей в лиге. Нападающий вместе с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином лидирует в споре бомбардиров.

Награда лучшему тренеру месяца вручается в АПЛ с 1993 года, приз лучшему игроку был введен годом позже. Ни Анчелотти, ни Калверт-Льюин ранее не удостаивались этих наград.