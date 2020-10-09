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Названы лучшие футболист и тренер месяца в АПЛ 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Названы лучшие футболист и тренер месяца в АПЛ
Фото: Reuters
Названы лучшие футболист и тренер сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.
В споре наставников команд победил главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. В сентябре его клуб одержал три из четырех своих побед в нынешнем сезоне АПЛ. По итогам четырех туров ливерпульцы имеют в активе 12 очков и единолично возглавляют турнирную таблицу.
Лучшим игроком месяца был признан форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Нападающий сборной Англии в сентябре забил пять из шести своих мячей в лиге. Нападающий вместе с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином лидирует в споре бомбардиров.
Награда лучшему тренеру месяца вручается в АПЛ с 1993 года, приз лучшему игроку был введен годом позже. Ни Анчелотти, ни Калверт-Льюин ранее не удостаивались этих наград.
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Премьер-лига , Прочее , Футбол , Доминик Калверт-льюин , Карло Анчелотти
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