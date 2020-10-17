Анонс 5-го тура Английской Премьер-лиги 

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17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Зенит
Зенит
3 1
Сочи Сочи
Краснодар
Краснодар
3 1
Рубин Рубин
Химки
Химки
0 0
Спартак М Спартак М
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
Хетафе
Хетафе
22:00
Барселона Барселона
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Вердер Вердер
Арминия
Арминия
19:30
Бавария Бавария
Боруссия М
Боруссия М
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Эвертон
Эвертон
2 2
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
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Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
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Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

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Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
23 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эльче
Эльче
22:00
Валенсия Валенсия
23 октября

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
21:30
Кёльн Кёльн
23 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
24 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Ротор Ротор
24 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
14:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
19:30
Эйбар Эйбар
24 октября

Бундеслига

3 из 5
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Майнц
Майнц
16:30
Боруссия М Боруссия М
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Герта Герта
24 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
14:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Челси Челси

Анонс 5-го тура Английской Премьер-лиги 

Юрий Столбов 6 часов назад
Анонс 5-го тура Английской Премьер-лиги.
Премьер-лига , Видео
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