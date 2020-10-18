«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» 

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Манчестер Юнайтед » на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.