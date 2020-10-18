«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 3:3. «Челси» набрал восемь очков и находится на шестом месте в чемпионате.