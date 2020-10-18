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В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Шеффилд Юнайтед» набрал в 5 матчах 1 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 матчах 13 очков «Эвертон».