— Я хорошо знаю знаю Макса, мой друг приводил его в «Вулверхэмптон», — сказал Брэдли. — В юном возрасте на нем поставили крест, и он начал играть в футзал. И это помогло ему прибавить, в том числе и в понимании футбола. Он добился фантастического прогресса, все его успехи абсолютно заслужены. Да и вообще Макс просто приятный парень.