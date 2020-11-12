По традиции в конце восьмого тура Английской Премьер-лиги составлен топ-5 лучших голов. На этой неделе лучшие удары по воротам противников нанесли нападающий «Саутгемптона» Че Адамс, форвард «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе, Дэвид Макголдрик из «Шеффилд Юнайтед», а также Габриэл Жезус («Манчестер Сити»). Лучшим признан гол нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса в поединке с «Арсеналом».
6 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 ноября
Топ-5 голов восьмого тура Английской Премьер-лиги
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