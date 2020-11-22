У «Ливерпуль», который в прошлом сезоне вообще не заметил соперников по АПЛ, в этом все намного сложнее. Команда Клоппа порой мучается на поле, а «Астон Вилле» вообще умудрилась проиграть с диким счетом 2:7. Но главное в другом — у «красных» какой-то кошмар со здоровьем лидеров. Притом на них обрушились все несчастья мира — и коронавирус, и не коронавирус, и «обычные травмы». «Красные» вынужденно играют чуть ли не вторым составом. Ну, не вторым — но без многих лидеров.

Смотрите сами — надолго сломан министр обороны Ван Дейк . В матчах за сборные разной степени тяжести травмы получили разом и Гомес, и Трент. Плюс не может играть Окслейд-Чемберлен. Наконец, положительный тест на ковид сдал Мо Салах. Теперь ему тоже придется посидеть на карантине. А Клоппу — строить команду без топ-игроков.

Притом в АПЛ нет времени на релакс, каждый матч — рубка. Сегодня на «Энфилде» «Ливерпуль» принимал не кого-нибудь, а лидера чемпионата. Ну, перед началом 9-го тура «Лестер» и правда занимал первое место. Вчера его сместил «Тоттенхэм» Моуринью, но Варди и Ко могли вернуть себе лидерство сегодня. Если бы выиграли на «Энфилде».

Против такого вот необычного «Ливерпуля». Не самый привычный состав от Клоппа, а что делать. Это еще Фабиньо выздоровел в последний момент. Оборону пришлось латать из Милнера (фланг), Матипа с Фабом в центре и Робертсоном слева. Только шотландец — основной игрой защиты «красных». Ну в нападении вместо Салаха хотя бы есть Жота, который очень хорош после трансфера из «Вулверхэмптона».

Очень хорош был сегодня и «Ливерпуль». И это с такими потерями! 66-34 владение, 11-3 удары, 4-1 угловые — цифры первого тайма, которые мега-объективны. «Ливерпуль» правда доминировал и буднично забил пару голов. Эванс срезал мяч в свои после корнера, а Жота (ну кто же еще) замкнул кросс Робертсона головой. Рост Жоты — 1,78 см, если что. «Лестер» на поле отыскать было оч тяжело — «Ливерпуль» ничего не позволил гостям. Будто и нет у «красных» адских проблем с составом.

Все бы здорово, но на 52-й минуте у фанатов «Ливерпуля» появился еще один повод для негатива. Нет, хозяева не пропустили — Наби Кейта, проводившего качественный матч, заменили из-за… правильно, травмы. Кажется, что-то с задней поверхностью бедра… Еще один сотрудник «Ливерпуля» отправляется на больничный. Просто дичь какая-то.

В остальном — у «Ливерпуля» все было чудесно. Ну, кроме реализации — Жота и Фирмино запороли супер-моменты, игроки «Лестера» выносили мяч с линии ворот, а Эванс чуть не оформил печальный дубль. В свои ворота. «Лестеру» но на 87-й Фирмино забил-таки третий 3:0, просто вынос «Лестера».

У «Ливерпуля» — 5 матчей подряд в АПЛ без поражений. Серия началась как раз после 2:7 с «Астон Виллой». С тех пор «красные», несмотря на кадровый дефицит, — в порядке. «Ливерпуль» еще и обновил свой рекорд по матчам без поражений на «Энфилде» в АПЛ — аж 64!

«Ливерпуль» даже в таком странном составе спокойно разобрался с «Лестером». Команда Роджерса теперь, понятно, не лидер АПЛ. А вот «Ливерпуль» почти вернул себе привычное место — «красные» вторые, но «Тоттенхэму» проигрывают лишь по разнице мячей. Этот сезон АПЛ — просто топ в плане интриги!

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