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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в лидеры АПЛ

Алевтина Жаркова
3 часа назад
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской Премьер-лиги. Подопечные Моуриньо нанесли два удара по воротам противника. На поле отличились Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо. Итог встречи – 2:0 в пользу «шпор».
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