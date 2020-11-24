«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в лидеры АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской Премьер-лиги. Подопечные Моуриньо нанесли два удара по воротам противника. На поле отличились Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо. Итог встречи – 2:0 в пользу «шпор».