По итогам матчей 23-го тура Английской Премьер-лиги названы лучшие сейвы этапа. В топе-5 оказались сейвы голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля, а также Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Ника Поупа («Бернли»), Карла Дарлоу («Ньюкасл») и Уго Льориса («Тоттенхэм»).
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19 февраля
Лучшие сейвы 23-го тура Английской Премьер-лиги
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