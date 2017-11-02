Особо опасны. Лыжники виновны, Россию отстранить. Или нет?

Виновен ли Легков ? Как казнить по косвенным уликам? Сработает ли схема по отстранению России от Олимпиады? А что ты думаешь об этом?

Идёт война. С допингом в России или с Россией в допинге — как кому больше нравится. И в этой войне, похоже, была нажата очередная красная кнопка, приближающая всех к развязке.

1 ноября МОК официально объявил, что российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты на Олимпиаде в Сочи и наложил пожизненный запрет на участие в последующих Олимпийских играх начиная с Пхёнчхана. Пока всё это без видимых и предъявленных доказательств.

Во всём происходящем по-прежнему трудно нащупать хоть какую-то логику, а свои решения международные инстанции, похоже, объяснять не намерены. По всей видимости, доказательства вины спортсменов свелись к тому, что о них говорил и писал Григорий Родченков , а также к царапинам на пробирках, которые вроде бы свидетельствуют об их вскрытии.

Знали ли что-то об этом сами спортсмены, состояли ли в каком-нибудь сговоре, принимали ли в конце концов запрещённые препараты — это уже никого не интересует. Виновен — и точка. Причём не просто виновен, а особо опасен. Опаснее даже чем тот, кого два раза ловили за руку на применении запрещённых препаратов. Он может выступать на Олимпиаде, а вы — нет. Никогда.

И вот теперь как вы думаете, можно ли российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова считать виновными на основе той информации, которой мы все располагаем сейчас?

После вчерашнего решения мир спорта оказался под угрозой. Ведь МОК показал, что спортсмен, на которого покажет некий информатор и чьи пробирки будут поцарапаны, может быть отстранён пожизненно, даже если нет никаких прямых доказательств, что он применял запрещённые препараты и вообще в курсе, кто и зачем царапал его пробирку. История с Легковым и Беловым — опаснейший прецедент, который может лишить нас не только двух лыжников, но и десятков других спортсменов, упоминавшихся в чьих-то докладах и переписках.

Следом за этим стоит ждать новый виток разговоров о системе поддержки допинга в государственных масштабах, так что полное отстранение сборной России от Олимпийских игр может стать реальностью. Ведь заметьте: в случае с лыжниками речь о компромиссах вроде выступления под нейтральным флагом уже не идёт. Получается, что это, всё-таки, новый вариант схемы по отстранению России от Олимпиады?

Или нет?