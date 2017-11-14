Горнолыжник разбился о дерево

Бронзовый призер чемпионата мира-2013 по горнолыжному спорту, участник сочинской Олимпиады в составе сборной Франции Давид Пуассон скончался после столкновения с деревом на тренировке в Канаде во время подготовки к сезону. Покойному было 35 лет.

Знаменитый французский горнолыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Давид Пуассон погиб на 36-м году жизни в результате падения на тренировке. Федерация лыжных видов спорта Франции (FFS), которая и сообщила о случившемся, пока не приводит подробности трагедии. Известно лишь, что ЧП произошло в ходе подготовительного сбора в канадской Накиске, где французские горнолыжники традиционно готовятся к соревнованиям Североамериканской серии.

«Мы, президент FFS Мишель Вийон и технический директор национальной команды Франции Фабьен Сагю, как и все сотрудники Федерации опустошены этой страшной новостью и присоединяемся к словам соболезнования в адрес семьи и близких ему людей», — говорится в официальном релизе организации. Судя по всему, Пуассон получил смертельные ранения при неудачном спуске с трассы.

В свою очередь, по данным спасательного центра Кананаскис в провинции Альберта, которые приводит PurePeople, Пуассон на высокой скорости врезался в дерево.

«На момент прибытия наряда к месту инцидента и обнаружения тела выяснилось: пострадавший умер на месте», — подчеркнули спасатели. Ввиду этого пришлось отказаться от услуг специально зафрахтованного для экстренной транспортировки вертолета.

«Медицинский персонал и командный врач прибыли на место сразу после ЧП, но реанимировать пострадавшего не удалось».

«Они спортсмены высокого уровня подготовки, а риск в этом виде спорта есть всегда», — заключил представитель принимающей стороны Мэтт Мостеллер. Менеджер курорта пояснил AP, что, поскольку склоны были открыты для частных занятий, команды «сами берут на себя ответственность за катание и все сопутствующие ситуации».

Последними официальными состязаниями Пуассона под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) стали гонки Южноамериканского кубка в начале сентября. В Чили француз занял места рядом с десяткой сильнейших в скоростном спуске и супергиганте.

Пуассон родился в Анси, а постоянно проживал в Пейзи-Нанкруа.

В Кубке мира он дебютировал в феврале 2004 года в возрасте 22 лет, и с тех пор провел 146 гонок, однажды поднявшись на пьедестал почета (бронза в декабре 2015-го в спуске).

На протяжении всей своей карьеры Пуассон специализировался на скоростном спуске и супергиганте, лишь по несколько раз попробовав себя на этапах КМ в гигантском слаломе и суперкомбинации.

В последний раз атлет показывал высокий результат в Кубке в январе 2016 года в Китцбюэле (девятое место в спуске). Заключительное выступление датируется февралем 2017-го в Квитфьелле (46-я позиция с супергиганте).

На ОИ в активе спортсмена значатся четыре старта (однажды не финишировал). Лучший результат — седьмое место в ванкуверском спуске.

Еще лучше Пуассону удавались чемпионаты мира. Он соревновался на четырех турнирах (2005, 2009, 2013, 2015) и закончил пять из шести своих гонок.

Одним из высших достижений французского горнолыжника явилась бронза Шладминга-2013 в скоростном спуске: Пуассон уступил лишь норвежцу Акселю Лунду Свиндалю (секунду) и итальянцу Доминику Парису (полсекунды).

У члена сборной Франции остался полуторогодовалый сын. Отец Давида Пуассона скончался всего две недели назад.

Горнолыжники со всей планеты сейчас скорбят по погибшему коллеге, оставляя грустные послания в соцсетях. Пуассона вспоминают как хорошего человека и друга.

Для французского горнолыжного спорта послевоенного времени это четвертый случай со смертельным исходом, напоминает ski.ru. В 1970 году на трассе скоростного спуска в Межеве погиб Мишель Бозон; в 1975-м в Валь д'Изере от полученных травм скончался Мишель Дюжон; в 2001-м году во время тренировочного сбора в Питцтале погибла Режина Кавану.