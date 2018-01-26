Лыжник Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на ОИ-2018

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам попросил Международный олимпийский комитет (МОК) объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Направили", — ответила Вяльбе на вопрос, отправлена ли в МОК просьба разъяснить причины недопуска спортсмена. Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Ранее аналогичные письма в МОК направили Шипулин и Ан.

МОК в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны, однако на основе собственных критериев организация провела отбор спортсменов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.