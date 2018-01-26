Ещё
Устюгов написал письмо в МОК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжник Устюгов написал письмо в МОК с просьбой объяснить недопуск на ОИ-2018 

ТАСС 26 января 2018
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам попросил Международный олимпийский комитет (МОК) объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
"Направили", — ответила Вяльбе на вопрос, отправлена ли в МОК просьба разъяснить причины недопуска спортсмена.
Ранее аналогичные письма в МОК направили Шипулин и Ан.
МОК в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны, однако на основе собственных критериев организация провела отбор спортсменов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.
ТАСС: последние новости
Российский горнолыжник Редкозубов выиграл бронзу в слаломе на Паралимпиаде Российская лыжница Зайнуллина выиграла бронзу в гонке на 5 км на Паралимпиаде Биатлонистка Лысова поставила себе "пятерку" за гонку на 12,5 км на Паралимпиаде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение