Устюгов написал письмо в МОК

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам попросил Международный олимпийский комитет (МОК) объяснить причину, по которой он не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Во вторник стало известно, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых Устюгов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
"Направили", — ответила Вяльбе на вопрос, отправлена ли в МОК просьба разъяснить причины недопуска спортсмена.
Ранее аналогичные письма в МОК направили Шипулин и Ан.
МОК в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России запретил россиянам выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом страны, однако на основе собственных критериев организация провела отбор спортсменов, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.