«Не ехать на Олимпиаду — моя патриотическая позиция»

Российский лыжник Никита Крюков , оправданный Спортивным арбитражным судом (CAS), в результате чего с него была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также восстановлен серебряный финиш в командном спринте в Сочи-2014, заявил, что в любом случае не поедет в Пхенчхан-2018, так как там не будет российского флага.

Российский лыжник Никита Крюков вошел в число 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.

Ранее имя Крюкова фигурировало в докладе канадского профессора Ричарда Макларена , а комиссия Дениса Освальда установила, что с допинг-тестом с Олимпиады в Сочи россиянина проводились манипуляции.

В результате Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о пожизненной дисквалификации лыжника на Олимпийских играх, а также лишил его серебра в командном спринте Олимпиады в Сочи, которое тот выиграл в тандеме с Сергеем Устюговым

Кроме того, Крюков был отстранен после декабрьского вердикта МОК от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS), однако уже 1 февраля, в день вынесения решения CAS, FIS восстановила Крюкова и еще семь российских лыжников в правах и разрешила участвовать в Кубке мира.

Россиянин вместе с остальными амнистированными партнерами по сборной будет заявлен на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финском Лахти после Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом. Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. И если бы меня пригласили, — рассказал лыжник «Спорт-Экспрессу». Участие оправданных российских атлетов в самой южнокорейской Олимпиаде остается под вопросом, но Крюков уже заявил сам, что не поедет в Пхенчхан, так как не видит смысла выступать под нейтральным флагом.

— Конечно, ребята интересовались моей позицией, хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил, что это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю.

Честно говоря, я такое решение озвучил не для того, чтобы услышать благодарности. Это моя патриотическая позиция. А то, что у меня есть единомышленники, это, безусловно, приятно.

Кроме того, Крюков рассказал, что у него нет желания следить за предстоящими олимпийскими соревнованиями.

«Если честно, не хочу смотреть Олимпиаду. Посмотрю одну какую-нибудь дисциплину, и это максимум. Для меня это уже не те Олимпийские игры, которые были раньше. Но могу сказать, что мы продолжим готовиться и на следующих стартах с высокой мотивацией будем стараться обыграть олимпийских чемпионов Кореи».

32-летний Крюков является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010 в личном спринте и серебряным медалистом Сочи-2014 в командном.

Для него Олимпийские игры в Пхенчхане, вполне возможно, должны были бы стать последними в карьере, а потому решение спортсмена отказаться от участия в них особенно значимо.

Крюков в тандеме все с тем же Устюговым выиграл 26 февраля 2017 года командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам. В Южной Корее эта пара наверняка была бы одним из главных фаворитов соревнований.

Впрочем, Устюгов на данный момент также не является участником грядущей зимней Олимпиады, так как МОК не назвал его фамилию в числе приглашенных от России спортсменов для выступления под нейтральным флагом.

Шансы попасть на Игры у одного из сильнейших лыжников планеты остаются благодаря апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивный арбитражный суд.

CAS продолжает рассматривать дела российских спортсменов в ускоренном режиме и должен вынести вердикт об их участии в Играх до старта Олимпиады.

МОК и организаторы соревнований обещали в случае положительного для спортсменов судебного решения предоставить им квоту для участия и место для проживания в олимпийской деревне.

«Я очень порадовался, когда узнал новости. Справедливость восторжествовала, хотя в это с трудом верилось, ведь не было обнадеживающих решений. Это можно назвать первой победой России, — цитирует спортсмена «Чемпионат». Что касается Крюкова, то он следующим образом прокомментировал оправдательный вердикт CAS в отношении себя и других российских олимпийцев Сочи-2014.

— Самое обидное, что мы позволили с собой так поступить. Особенно неприятно ребятам, которые были отстранены больше года, сколько им пришлось вытерпеть и перенести. Это, безусловно, победа России. А маленькая или большая — пусть решает каждый сам для себя.

Лично я смог отстоять свое честное имя. Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и поделили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоеванными местами».