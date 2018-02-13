Дрессен победил в скоростном спуске на ОИ

Немец Томас Дрессен стал победителем в скоростном спуске в суперкомбинации на ОИ

На Олимпиаде в Пхёнчхане завершились соревнования среди горнолыжников в суперкомбинации в скоростном спуске. Победу одержал немецкий спортсмен Томас Дрессен, показавший время 1:19,24. Вторую строчку занял норвежец Аксель Лунд Свиндаль с результатом 1:19,31. Замкнул пьедестал австриец Маттиас Майер — 1:19,37. Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за падения не смог вмешаться в борьбу за медали. Трихичев считался реальным претендентом на награды. В январе 2018 года он занял второе место на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене, став первым за российскую и советскую историю горнолыжником, завоевавшим медаль в альпийской комбинации.