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Дрессен победил в скоростном спуске на ОИ
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Немец Томас Дрессен стал победителем в скоростном спуске в суперкомбинации на ОИ 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
На Олимпиаде в Пхёнчхане завершились соревнования среди горнолыжников в суперкомбинации в скоростном спуске. Победу одержал немецкий спортсмен Томас Дрессен, показавший время 1:19,24. Вторую строчку занял норвежец Аксель Лунд Свиндаль с результатом 1:19,31. Замкнул пьедестал австриец Маттиас Майер — 1:19,37.
Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за падения не смог вмешаться в борьбу за медали. Трихичев считался реальным претендентом на награды. В январе 2018 года он занял второе место на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене, став первым за российскую и советскую историю горнолыжником, завоевавшим медаль в альпийской комбинации.
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