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Устюгов выступит на «Лыжне России-2018»
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Устюгов выступит на «Лыжне России-2018» 

Спорт-Экспресс 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов​, которому было отказано в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане, выступит на традиционной массовой лыжной гонке "Лыжня России-2018", информирует пресс-служба соревнований.
— Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в Ханты-Мансийск для участия в "Лыжне России", которая пройдет там 10 февраля, — отметил первый тренер Устюгова Иван Брагин.
Как отмечается, в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко соберутся как профессиональные спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. В программу мероприятия войдут и спортивные, и массовый забеги.
Напомним, вынесенная панель CAS в пятницу отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане. В их числе был Устюгов.
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