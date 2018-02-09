Устюгов выступит на «Лыжне России-2018»

— Сергей сейчас в Екатеринбурге и выезжает в Ханты-Мансийск для участия в "Лыжне России", которая пройдет там 10 февраля, — отметил первый тренер Устюгова Иван Брагин. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов​, которому было отказано в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане, выступит на традиционной массовой лыжной гонке "Лыжня России-2018", информирует пресс-служба соревнований.

Как отмечается, в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко соберутся как профессиональные спортсмены, так и просто любители активного образа жизни. В программу мероприятия войдут и спортивные, и массовый забеги.

Напомним, вынесенная панель CAS в пятницу отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане. В их числе был Устюгов.