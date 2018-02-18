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Российским лыжницам вручили бронзовые медали на ОИ
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Бронзовые медали ОИ-2018 вручены российским лыжницам за третье место в эстафете 

ТАСС 18 февраля 2018
Фото: ТАСС
Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований в женской лыжной эстафете 4х5 км состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Бронзовые медали по итогам эстафеты получили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.
Награды российским спортсменкам вручила член Международного олимпийского комитета Кристин Клостер-Осен из Норвегии.
Олимпийские награды в женской эстафете, в которой первые два этапа участницы бежали классическим стилем, а остальные два — свободным, были разыграны в субботу. Россиянки преодолели дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды. Золото завоевали норвежки Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген (51.24,3), серебро — шведки Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон (51.26,3).
Российские лыжницы впервые с 2006 года выиграли медали в олимпийской эстафете. В Турине Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова, Евгения Медведева завоевали золото.
На Олимпиаде российские спортсмены выступают под олимпийским флагом из-за санкций, наложенных на Олимпийский комитет России Международным олимпийским комитетом (МОК). В воскресенье глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков сообщил, что МОК примет решение о том, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Игр под российским флагом, 24 февраля.
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