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Устюгов призвал поддержать российских спортсменов на ОИ
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Лыжник Устюгов призвал болельщиков поддержать российских спортсменов на ОИ-2018 

ТАСС 9 февраля 2018
Фото: EPA
Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Пхёнчхане, верит в российских спортсменов и призвал болельщиков поддержать их на Играх. Об этом Устюгов написал на своей странице в Instagram.
"Российские спортсмены при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь страны, — написал Устюгов. — Некоторых не допустили до стартов, но есть другие спортсмены, которым необходима наша поддержка, им нужен позитивный настрой, мы в вас верим. А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны".
В пятницу вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции Устюгова и еще 46 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Приглашения от МОК получили 169 атлетов, конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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