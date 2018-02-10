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Разыграно первое золото ОИ в Пхенчхане
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Разыграно первое золото Олимпийских игр в Пхенчхане 

ТК «Звезда» 10 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Представительница Швеции Шарлотт Калла выиграла соревнования в скиатлоне на 15 км. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — стала восьмой.
Спортсменка из Швеции Шарлотт Калла стала первой чемпионкой Игр-2018, победив соревнованиях по скиатлону на 15 километров среди женщин. По итогам гонки она показала время 40:44.9.
Второе место на пьедестале заняла норвежка Марит Бьорген, являвшаяся перед стартами, фаворитом у букмекеров, отставшая от Каллы на 7,8 секунды. Бронза — у спортсменки из Финляндии Кристы Пярмяковски, проигравшей лидеру 10,1 секунды.
Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — расположилась в финальном протоколе на 8-й строчке с отставанием от Каллы в 33 секунды.
Еще три наших соотечественницы оказались за пределами первой десятки. Анастасия Седова стала 12-й с отставанием в 1 минуту и 12,8 секунды, Юлия Белорукова — 18-й (+2.06,1), а Алиса Жамбалова — 21-й (+2.14,2).
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