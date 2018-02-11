Расписание соревнований на ОИ-2018: 12 февраля

Завтра, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане качнут соревноваться горнолыжники, биатлонисты, конькобежцы, саночники, сноубордисты, фигуристы. Также предстоят состязания по керлингу, фристайлу и прыжкам с трамплина.

Часть соревнований в прямой трансляции покажут российские каналы.

07:40 (мск) — Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Прямую трансляцию из Кореи покажет телеканал «Матч ТВ».

10:05 (мск) — Санный спорт. Мужчины. Трансляцию из Кореи также ведет «Матч ТВ».

13.00 (мск) — 1 канал покажет биатлон. Зрителей ждет гонка преследования у женщин на 10 км.

13:45 (мск) — На «Матч ТВ» санный спорт. Женщины. 1-я попытка.

15.00 (мск) — Телеканал «Россия 1» будет транслировать биатлон. Мужчины — 12,5 км. Гонка преследования. Также в программе мужской финал по фристайлу.

15:15 (мск) — «Матч ТВ» продолжит радовать любителей санного спорта. Женщины. 2-я попытка.