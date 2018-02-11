Ещё
Расписание соревнований на ОИ-2018: 12 февраля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расписание соревнований на ОИ-2018: 12 февраля 

Рамблер 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Завтра, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане качнут соревноваться горнолыжники, биатлонисты, конькобежцы, саночники, сноубордисты, фигуристы. Также предстоят состязания по керлингу, фристайлу и прыжкам с трамплина.
Часть соревнований в прямой трансляции покажут российские каналы.
07:40 (мск)  — Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. Прямую трансляцию из Кореи покажет телеканал «Матч ТВ».
10:05 (мск)  — Санный спорт. Мужчины. Трансляцию из Кореи также ведет «Матч ТВ».
13.00 (мск)  — 1 канал покажет биатлон. Зрителей ждет гонка преследования у женщин на 10 км.
13:45 (мск)  — На «Матч ТВ» санный спорт. Женщины. 1-я попытка.
15.00 (мск)  — Телеканал «Россия 1» будет транслировать биатлон. Мужчины — 12,5 км. Гонка преследования. Также в программе мужской финал по фристайлу.
15:15 (мск)  — «Матч ТВ» продолжит радовать любителей санного спорта. Женщины. 2-я попытка.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение