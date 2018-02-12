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Фуркад удивился отсутствию Шипулина на ОИ
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Фуркад выиграл Олимпиаду и раскритиковал решение не допускать до нее россиян 

Lenta.ru 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования высказался по поводу отсутствия на Олимпийских играх в Пхенчхане российских биатлонистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «Ленты.ру») решил, что он не может здесь выступать? Потому ли, что он сделал что-то плохое? Или просто потому, что выступал на Олимпийских играх в Сочи? Но видимо, дело не в этом: ведь некоторые участники Игр в Сочи сюда приехали», — сказал Фуркад.
Биатлонист выразил недоумение отсутствием российских спортсменов в Пхенчхане.
«Если они действительно вне всяких сомнений чисты, я хочу выразить им сожаление. Это ненормальная ситуация. Но мне кажется, их не пустили на Олимпиаду, потому что у руководства была какая-то информация насчет них. И это очень сложно принять», — отметил он.
Ранее 12 февраля Фуркад выиграл золото в гонке преследования и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, третье — немец Бенедикт Долль.
В январе МОК не выдал приглашения на Олимпиаду нескольким российским спортсменам, включая Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, которые никогда не подозревались в нарушении антидопинговых правил.
Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
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