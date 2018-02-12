Фуркад удивился отсутствию Шипулина на ОИ

«Мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «Ленты.ру») решил, что он не может здесь выступать? Потому ли, что он сделал что-то плохое? Или просто потому, что выступал на Олимпийских играх в Сочи? Но видимо, дело не в этом: ведь некоторые участники Игр в Сочи сюда приехали», — сказал Фуркад.

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования высказался по поводу отсутствия на Олимпийских играх в Пхенчхане российских биатлонистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».