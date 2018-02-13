Непряева и Белорукова вышли в 1/4 финала в спринте

Непряева и Белорукова преодолели квалификацию в спринте на ОИ

Четвертьфиналы в спринте состоятся позднее во вторник.

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