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Непряева и Белорукова вышли в 1/4 финала в спринте
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Непряева и Белорукова преодолели квалификацию в спринте на ОИ 

LiveSport.Ru 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова пробились в четвертьфинал в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане.
В квалификации Непряева показала шестой результат — 3 минуты 15,65 секунды, Белорукова (3.18,26) — 15-й. Лучшей стала шведка Стина Нильссон — 3.08,74. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третьей стала финка Криста Пармакоски.
Другая представительница России Алиса Жамбалова в четвертьфинал не отобралась.
Четвертьфиналы в спринте состоятся позднее во вторник.
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