Непряева и Белорукова вышли в 1/4 финала в спринте

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова пробились в четвертьфинал в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане.
В квалификации Непряева показала шестой результат — 3 минуты 15,65 секунды, Белорукова (3.18,26) — 15-й. Лучшей стала шведка Стина Нильссон — 3.08,74. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, третьей стала финка Криста Пармакоски.
Другая представительница России Алиса Жамбалова в четвертьфинал не отобралась.
Четвертьфиналы в спринте состоятся позднее во вторник.