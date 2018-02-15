Свиндаль победил в скоростном спуске

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль завоевал золото Олимпиады в скоростном спуске

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в горнолыжном спорте в дисциплине скоростной спуск. Спортсмен показал результат 1 минута 40,25 секунды.

Серебряным призером стал его соотечественник Хьетиль Янсруд (1.40,37). Третье место занял швейцарец Беат Фойц (1.40,43).

Свиндаль стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2010 году он завоевал золото в супергиганте, стал серебряным призером Игр в скоростном спуске и бронзовым — в гигантском слаломе. 35-летний норвежец является пятикратным чемпионом мира.

Свиндаль два раза выигрывал общий зачет Кубка мира.

Всего на Играх в Пхёнчхане норвежцы завоевали 11 медалей (3-5-3).