Ещё
Российские лыжники вышли в 1/4 финала по спринту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лыжные гонки. Большунов стал третьим в квалификации соревнований в спринте на ОИ 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: Reuters
Российские лыжники Александр Большунов, Александр Панжинский, Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
В квалификации Большунов стал третьим (3.10,20), Панжинский — шестым (3.11,63), Виценко — 14-м (3.14,56). Андрей Мельниченко занял 49-е место и в четвертьфинал не пробился.
Лучший результат продемонстрировал финн Ристоматти Хакола (3.08,54).
Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: Й. Бё — фаворит спринта в Хольменколлене, Шипулина не будет в тройке Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке Горнолыжник Янсруд стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в супергиганте
 Ещё 99 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение