Российские лыжники вышли в 1/4 финала по спринту

Лыжные гонки. Большунов стал третьим в квалификации соревнований в спринте на ОИ

Александр Панжинский, Российские лыжники Александр Большунов Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). В квалификации Большунов стал третьим (3.10,20), Панжинский — шестым (3.11,63), Виценко — 14-м (3.14,56). Андрей Мельниченко занял 49-е место и в четвертьфинал не пробился. Лучший результат продемонстрировал финн Ристоматти Хакола (3.08,54). Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.