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Трихичев продолжит участие в ОИ после падения
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Российский горнолыжник Трихичев намерен продолжить участие в Олимпиаде после падения 

ТАСС 13 февраля 2018
Фото: EPA
Российский горнолыжник Павел Трихичев, который во вторник упал в скоростном спуске и не сумел продолжить выступление в комбинации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, получил ушибы, но намерен продолжать участие в соревнованиях. Об этом ТАСС рассказала мать спортсмена Наталья Трихичева.
Трихичев был отправлен в больницу после падения в скоростном спуске.
"Конечно, он будет продолжать. Для Павла это очень важно, он долго и упорно тренировался, готовился и отступать не намерен. Он боец!", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в результате падения Трихичев получил ушибы и разбил лицо.
"Ранее у Павла, к счастью, не было серьезных травм. Он стойкий парень, все будет хорошо. Мы общались, Павел не унывает", — отметила Трихичева, уточнив, что пока не располагает информацией, когда спортсмена выпишут из больницы.
Золотую медаль в горнолыжной комбинации завоевал австриец Марсель Хиршер, который по итогам двух дисциплин показал результат 2 минуты 06,52 секунды. Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание +0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02).
Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
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