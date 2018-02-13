Не надо Советов: Ленин возмутил корейцев

Грандиозный скандал едва не разразился на соревнованиях по лыжным гонкам в спринте, которые состоялись 13 февраля на курорте «Альпензия» в олимпийском Пхенчхане. Службы безопасности стадиона потребовали от российских болельщиков убрать флаги СССР и знамя с изображением основателя этого государства Владимира Ленина.

Лыжный спринт классическим стилем стал одним из ярчайших событий зимних Олимпийских игр — 2018 на данный момент. В эти два с половиной часа на курорте «Альпензия» было ярко, красочно и нарядно.

Лыжню старательно покрывал свежий снег, а на трибунах соревновались в оригинальности нарядов любители зимнего спорта из Швеции и Норвегии, Финляндии и России.

С нашими соотечественниками произошел инцидент. Охрану стадиона возмутили два болельщика на центральном секторе. Вернее, не сами ребята, а флаги, которыми они активно размахивали: знамя СССР и стяг Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) с ликом Владимира Ленина на оборотной стороне.

Волонтерам не удалось убедить россиян сложить флаги. Тогда на помощь пришли секьюрити, а за ними — полиция.

Среди корейцев начался настоящий переполох: они размахивали руками, жестами пытались прекратить съемку развивавшегося инцидента на видео, постоянно кому-то звонили и приговаривали: «Ленин, Ленин, Ленин!»

Парни невозмутимо продолжали поддерживать своих, пока отобрать знамена у них не попытались с помощью силы. Казалось, дело близится к драке. Не способствовала разрядке атмосферы и принципиальная позиция волонтеров. Они отказывались принимать во внимание сообщение от своих русскоязычных коллег, которое болельщики сохранили на телефоне: флаг СССР не запрещен Международным олимпийским комитетом (МОК), а потому может быть пронесен на стадион.

«Они говорят, раз такой страны нет, то и флага быть не должно, — возмущался поклонник лыж по имени Алексей. — Но если российский триколор под запретом, надо же чем-то поддерживать своих!»

Он еще несколько раз пытался развернуть знамя, но блюстители безопасности были начеку. У молодых людей несколько раз проверили билеты, рассказывая что-то о пагубном влиянии коммунистических символов.

Напряжение немного спало только после того, как второй болельщик согласился свернуть и убрать флаг СССР. Но волонтерам этого уже было мало.

Они настойчиво требовали того же и от Алексея, однако мужчина проявил принципиальность. По его словам, с аналогичными проблемами он уже сталкивался на других состязаниях и в принципе представлял, что его может ждать.

Разбирательства продолжались до первого заезда основной стадии спринта. Охранники все-таки не стали отбирать советскую символику силой, а парни добровольно покинули трибуну. Вскоре как минимум один из них обнаружился в толпе фанатов с флагами России. Претензий у секьюрити к нему больше не возникало.

Как удалось выяснить спецкору «Газеты.Ru» , в Южной Корее не признают коммунистическую идеологию и крайне болезненно реагируют на демонстрацию символики соответствующего толка. Существует запрет на государственном уровне. Россиянам удалось избежать серьезных проблем по двум причинам.

Во-первых, организаторам не нужен был лишний скандал во время Олимпиады. Во-вторых, на проступки иностранцев корейцы зачастую смотрят сквозь пальцы, предпочитая не раздувать страсти.

На советские флаги и атрибутику не обращают особого внимания на биатлонных аренах Германии, Австрии и Италии. Можно предположить, что чувства граждан Кореи (или, скорее, властей) обострены из-за более чем полувекового противостояния с КНДР, руководство которой почитает Ленина в качестве одного из главных героев своей системы.

Как раз на нынешних Играх наметился курс на существенное потепление отношений двух политически чуждых частей некогда единого корейского полуострова.

К слову, Алексей и его приятель — далеко не первые наши соотечественники на олимпийских аренах Пхенчхана и Каннына, болевшие за спортсменов с использованием советской атрибутики.

Серп и молот, а также красная звезда встречаются у россиян не только на флагах, но и на майках, головных уборах и прочих элементах одежды.

Вообще в плане демонстрации национальных цветов представители нашей страны в последние дни порядком осмелели. Если на первых соревнованиях Олимпиады флаги России либо отсутствовали напрочь (многие считали, что запрет распространяется не только на атлетов и официальных лиц, но и на болельщиков), либо были представлены в единственном экземпляре (один из таких случаев «Газета.Ru» подробно описала на шорт-треке с бронзой Семена Елистратова ), то с каждым следующим стартом традиционного триколора на трибунах становится все больше.

На тех же лыжах россияне расположились не только на трибуне, но и массово заняли места прямо у ограждения, отделяющего зрительский сектор от зоны спортсменов.

Как и всегда, наши пишут на флагах названия своих населенных пунктов. Участники спринтерских забегов при желании могли разглядеть Улан-Удэ и многие города Сибири и Приморья.