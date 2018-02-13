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Белорукова и Непряева пробились в финал спринта
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Белорукова и Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018 

Спорт-Экспресс 13 февраля 2018
Белорукова выиграла свой полуфинальный забег с результатом 3.10,12. Непряева стала третьей, но поборется за медаль как "лаки лузер".
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игрыЖенщины
Спринт (К)
1-й полуфинал
1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.10,52  2. Майкен Фалла (Норвегия) — отставание 0,03  3. Ханна Фальк (Швеция) — 0,62  4. Софи Колдуэл (США) — 0,80  5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1,52  6. Анна Дювик (Швеция) — 5,25  2-й полуфинал
1. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) — 3.10,12  2. Джессика Диггинс (США) — 3.10,72  3. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) — 3.10,72  4. Анамария Лампич (Словения) — 3.12,95  5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) — 3.15,65  6. Хейди Венг (Норвегия) — 3.16,22
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