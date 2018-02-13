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Призер Игр Большунов назвал ОИ «первенством водокачки»
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Выигравший бронзу Игр россиянин назвал Олимпиаду «первенством водокачки» 

Газета.Ru 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде-2018. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
"Что говорил тренер? Никого не жди, не играйся в кошки-мышки, а держи свой темп. Жаль, что здесь нет наших лучших спортсменов, Сереги Устюгова и Глеба Ретивых.
Было тяжело себя завести, но я пытался. Такое состояние было, что все пофигу. Никакого волнения. Словно первенство водокачки.
Что советовали родители? Не суетиться, быть спокойным и показать результат. Вообще главный мой соперник — это я сам. Сумеешь преодолеть, тогда все получится", — рассказал Большунов.
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