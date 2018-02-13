Призер Игр Большунов назвал ОИ «первенством водокачки»

Выигравший бронзу Игр россиянин назвал Олимпиаду «первенством водокачки»

"Что говорил тренер? Никого не жди, не играйся в кошки-мышки, а держи свой темп. Жаль, что здесь нет наших лучших спортсменов, Сереги Устюгова и Глеба Ретивых

Было тяжело себя завести, но я пытался. Такое состояние было, что все пофигу. Никакого волнения. Словно первенство водокачки.

Что советовали родители? Не суетиться, быть спокойным и показать результат. Вообще главный мой соперник — это я сам. Сумеешь преодолеть, тогда все получится", — рассказал Большунов.