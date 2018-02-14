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Френцель принес Германии очередное золото
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Немец Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье 

ТАСС 14 февраля 2018
Фото: EPA
Немец Эрик Френцель завоевал золото в соревнованиях по лыжному двоеборью (средний трамплин + гонка на 10 км) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Серебряным призером стал японец Акито Ватанабе. Бронзу завоевал австриец Лукас Клапфер.
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