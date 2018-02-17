Ветер помешал старту женского супергиганта в Пхенчхане

Погода вновь вмешалась в расписание соревнований на зимней Олимпиаде в Южной Корее. На этот раз организаторам пришлось отложить начало финала женского горнолыжного супергиганта, сообщило РИА «Новости»

По данным агентства, причиной стал слишком сильный ветер.

Старт перенесли на один час, и теперь начало ожидается в 06:00 по московскому времени.

15 февраля на прибрежный кластер зимних Олимпийских игр в Пхенчхане обрушился сильный ветер, повредивший временные сооружения и причинивший травмы зрителям и представителям оргкомитета соревнований. Погодные условия вынудили организаторов закрыть вход на спортивные объекты, а также перенести выступления горнолыжников и биатлонистов.