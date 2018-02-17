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Ветер помешал старту женского супергиганта в Пхенчхане
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Ветер помешал старту женского супергиганта в Пхенчхане 

360tv.ru 17 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Погода вновь вмешалась в расписание соревнований на зимней Олимпиаде в Южной Корее. На этот раз организаторам пришлось отложить начало финала женского горнолыжного супергиганта, сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, причиной стал слишком сильный ветер.
Старт перенесли на один час, и теперь начало ожидается в 06:00 по московскому времени.
15 февраля на прибрежный кластер зимних Олимпийских игр в Пхенчхане обрушился сильный ветер, повредивший временные сооружения и причинивший травмы зрителям и представителям оргкомитета соревнований. Погодные условия вынудили организаторов закрыть вход на спортивные объекты, а также перенести выступления горнолыжников и биатлонистов.
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