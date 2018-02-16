Олимпийскую чемпионку вырвало перед соревнованиями

Горнолыжница Шиффрин: перед первой попыткой в слаломе меня вырвало

«Когда я демонстрирую свой лучший слалом, то обычно становлюсь первой. Но сегодня этого не было и близко. Иногда я чувствую, что в слаломе могу проиграть лишь самой себе. Так и получилось. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин призналась, что перед стартом первой попытки в слаломе на Олимпиаде в Пхёнчхане ей стало плохо. В итоге двукратная олимпийская чемпионка заняла четвёртое место.

Перед первым стартом меня вырвало. Я думала, что контролирую свои нервы, но в последнюю секунду мне стало плохо. Ощущения были как при отравлении. Я не понимала, что происходит. Сейчас всё нормально, никакого вируса нет. Перед второй попыткой я сказала себе, что стоит собраться и сделать то, что нужно", — цитирует Шиффрин Олимпийский канал.