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Шиффрин выиграла золото Игр в слаломе, россиянка — 30-я
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Американка Шиффрин выиграла золото Олимпиады в гигантском слаломе 

Газета.Ru 15 февраля 2018
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото Олимпиады-2018 в гигантском слаломе.
Серебро досталось норвежке Рагнхильд Мовинкель, бронзу завоевала Федерика Бриньоне из Италии.
Россиянка Анастасия Силантьева показала 30-й результат.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпиада-2018. Горные лыжи. Женщины Гигантский слалом1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.20,02.2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) — 2.20,41.3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.20,48…30. Анастасия Силантьева (Россия) — 2.27,95.
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