Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла золото Олимпиады-2018 в гигантском слаломе.
Серебро досталось норвежке Рагнхильд Мовинкель, бронзу завоевала Федерика Бриньоне из Италии.
Россиянка Анастасия Силантьева показала 30-й результат.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции шестого дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпиада-2018. Горные лыжи. Женщины Гигантский слалом1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.20,02.2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) — 2.20,41.3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.20,48…30. Анастасия Силантьева (Россия) — 2.27,95.