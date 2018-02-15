Тренеры Олюнина подали протест после его падения на ОИ, но он был отклонен

"Был контакт с другим спортсменом. Насколько мне известно, наши тренеры подали протест, но он был отклонен", — сообщил собеседник агентства. Представители олимпийских атлетов из России подали протест в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) после падения сноубордиста Николая Олюнина , но он был отклонен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России. Олюнин упал в полуфинальном заезде сноуборд-кросса упал и получил травму, после чего не смог самостоятельно подняться. Впоследствии у него был зафиксирован перелом ноги, спортсмен был отправлен в больницу.