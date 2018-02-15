Орлова выиграла первую квалификацию по лыжной акробатике

Российская фристайлистка Александра Орлова первенствовала в первой квалификации соревнований по лыжной акробатики на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Орлова показала результат — 102,22 балла.
Второе место заняла белоруска Анна Гуськова (100,45 балла), третье — представительница Китая Ксю Менгато (99,37).
Россиянка Кристина Спиридонова стала четвёртой (97,64), Любовь Никитина — восьмой (88,83), Алина Гриднева — 20-й (60,16).
Ранее сообщалось, что канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал олимпийским чемпионом в могуле на Играх в Пхёнчхане.