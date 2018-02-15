Чемпионка ОИ-2018 принимает лекарства от астмы

Чемпионка ОИ-2018 норвежка Хага принимает лекарства от астмы

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане норвежская лыжница Рагнхиль Хага входит в число спортсменов, страдающих от астмы. Хага пользуется специальными препаратами от астмы, в том числе и ингалятором, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на норвежские СМИ.

Остаётся неизвестным факт, какой препарат принимает Хага и владеет ли норвежка терапевтическим исключением.

Норвежская лыжница Рагниль Хага стала победительницей в лыжной гонке на дистанции 10 км на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов.