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Чемпионка ОИ-2018 принимает лекарства от астмы
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Чемпионка ОИ-2018 норвежка Хага принимает лекарства от астмы 

RT на русском 15 февраля 2018
Фото: Reuters
Чемпионка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане норвежская лыжница Рагнхиль Хага входит в число спортсменов, страдающих от астмы. Хага пользуется специальными препаратами от астмы, в том числе и ингалятором, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на норвежские СМИ.
Остаётся неизвестным факт, какой препарат принимает Хага и владеет ли норвежка терапевтическим исключением.
Норвежская лыжница Рагниль Хага стала победительницей в лыжной гонке на дистанции 10 км на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6 тысяч доз противоастматических препаратов.
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