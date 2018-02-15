Американский тренер «спас» российского лыжника

Виценко упал и потерял лыжу во время четвертьфинального забега в спринте на Играх в Пхенчхане.
«Перед последним подъёмом несколько участников гонки пережили досадное падение. Это случилось после того, как они вышли на первый большой спуск. Там был и наш лыжник, Симеон Хэмилтон. Увидев его падение, я подбежал к трассе: понимал, что кому-нибудь, возможно, понадобится моя помощь и надо будет подать палки. Хэмилтон был в порядке. Мы помогли ему возобновить гонку, и он понёсся вверх по склону. И тут я увидел Алексея Виценко — он был с одной лыжей, вторая уже летела вниз по трассе. К счастью, я оказался поблизости. Вот и всё. Знаете, я рад, что оказался ему полезным, — всегда приятно помочь кому-нибудь из другой команды», — приводит слова тренера RT на русском.
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.